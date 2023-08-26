Суд отправил в следственный изолятор вице-президента Федерации водного поло Петербурга

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил в следственный изолятор вице-президента Федерации водного поло Алексея Балая по статье о запрещенных веществах.

Ранее Балая и его предполагаемого подельника задержали по обвинению в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, однако следствие ходатайствовало о заключении мужчин под стражу.

По информации объединенной пресс-службы судов города на Неве, прошение было удовлетворено и вице-президент Федерации водного поло Петербурга вместе с возможным соучастником преступления отправились в изолятор. Следователи предполагают, что Балай мог хранить на территории Ленинградской области больше шести килограмм запрещенных веществ. По стражей мужчины будут находиться до 24 октября. Оба обвиняемых вину не признали.

Напомним, ранее полицейские нашли в Ленобласти два мешка с наркотиками весом больше 11 килограмм.