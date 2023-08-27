В Малом Карлино умер трехмесячный ребенок

В Ломоносовском районе младенец умер, поспав с отцом. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В субботу, 26 августа, в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о смерти трехмесячного младенца в одном из домов в деревне Малое Карлино. На вызов выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие на вызов правоохранители подтвердили наличие трупа. На теле новорожденного мальчика не выявлено следов насильственной смерти. Ребенок жил с обоими родителями в частном доме, у пары также есть двое сыновей. Установлено, что младенец спал с отцом, предположительно смерть наступила в результате удушения. Отец ребенка мог случайно задавить его. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге после кормления умерла полугодовалая девочка.