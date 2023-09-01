Бледанс в мини, Погребняк с мужем: российские звезды посетили школьные линейки

Российские звезды отвели детей в школу в День знаний. Многие не упустили возможности нарядиться.

День знаний празднуют не только дети, но и их родители. Так, российская телеведущая Ксения Бородина отвела младшую дочь в первый класс, а Мария Погребняк отправила в школу троих сыновей, придя на праздник с мужем. Екатерина Волкова же чуть не расплакалась.

Звездные родители не упустили возможности сверкнуть яркими нарядами на празднике по случаю начала учебного года. Погребняк надела белый костюм, ярко подчеркивающий фигуру. На День знаний пришел и ее муж Павел, пара находится в процессе развода. Бородина пришла без бывшего мужа Курбана Омарова. Эвелина Бледанс отвела сына в мини-юбке с камуфляжным пиджаком. Кадрами звезды делились у себя в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-парикмахер Пугачевой раскрыл планы артистки на возвращение в Россию из-за границы.