В центре Петербурга заметили ретроавтобусы

В центре Петербурга заметили ретроавтобусы
Фото: Baltphoto

Старинные автобусы начали курсировать по Санкт-Петербургу в честь 97-летия со дня открытия движения общественного транспорта.

В субботу, 2 сентября, на линию вышли сразу четыре отреставрированных ретроавтобуса, на которых можно прокатиться бесплатно. Кроме того, все пассажиры получат на память сувенирный билет, который выдавался в автобусах в СССР. Увидеть раритетный транспорт можно на улицах Кораблестроителей и площади Восстания.

«Это маршрут, который проходит по центру города, он наиболее востребованный», — цитирует телеканал «Санкт-Петербургу» вице-губернатора города Кирилла Полякова.

В свою очередь гендиректор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин поздравил всех жителей и гостей Северной столицы с 97-летием со дня открытия движения автобусов в городе и пригласил всех проехаться на ретроавтобусах.

Ранее в Петербург прибыл первый ретро-трамвай.

новости СПб общественный трансопрт


 

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