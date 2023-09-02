В школы Петербурга нужны учителя начальных классов и педагоги-предметники

Заместитель директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Ольга Погодина рассказала, какие учителя требуется в школы Северной столицы.

По всей России состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний, однако, как выяснилось, в некоторых школах города на Неве продолжают искать учителей и даже предлагают специалистам хорошие условия труда. Например, по информации телеканала «Санкт-Петербург», уровень предлагаемой оплаты труда для учителей русского языка и литературы может доходить до 80 тысяч рублей, а математики до 100 тысяч рублей.

В интервью журналистам замдиректора Центра занятости населения Погодина отметила, что работодатели заинтересованы в высококвалифицированных экспертов, поэтому могут даже предоставить жилье своим сотрудникам. Больше всего, по словам Погодиной, в школах Петербурга не хватает педагогов-предметников, учителей начальных классов, а также дошкольного образования и предметных направлений.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября в школы и детские сады Петербурга пошли миллион учащихся.