В последний путь по радуге: как похоронить умершего питомца, не нарушив закон

Как это грустно ни звучит, но рано или поздно домашние животные уходят от своих хозяев в мир иной. Смерть питомца ставит перед человеком нетривиальную задачу – похоронить его, при этом закапывать тела животных в землю запрещено. Gazeta.SPb рассказывает, как отправить четвероногого друга в последний путь, не нарушив закон.

Запрет на захоронение тел питомцев объясняется тем, что могилы могут раскопать другие животные и размыть грунтовые воды. Кроме того, есть вероятность заражения людей и животных инфекционными болезнями, из-за которых погиб питомец.

По этим же причинам нельзя выбрасывать тела животных в водоемы, мусорные контейнеры и вывозить их на свалки.

За нарушение законодательных ограничений предусмотрен штраф в размере 3-5 тыс. руб. для граждан, 30-40 тыс. руб. для должностных лиц и 300-500 тыс. руб. для юридических лиц.

Тело умершего питомца необходимо кремировать. В Петербурге такую услугу предоставляют некоторые ветеринарные клиники и официальное городское кладбище домашних животных.

Кладбище принимает тела животных только с ветеринарными справками формы №4. Их можно получить в районных ветстанциях.

Урну с прахом можно оставить дома, закон не запрещает это делать. Кроме того, петербуржцам доступна услуга по захоронению ритуальной капсулы в землю или ее размещению в колумбарной стене на том же кладбище.