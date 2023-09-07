Дефицит рабочей силы стал главной причиной роста зарплат в России

Центробанк представил доклад о росте в России заработной платы. Отмечается, что примерно 60% компаний испытывают дефицит квалифицированных сотрудников и примерно четверть из них подняли работникам зарплаты.

В первой половине 2023 года существенно вырос спрос на сотрудников. Это связано с тем, что российские компании начали импортозамещать ушедшие из страны организации. Однако работодателям сложно находить специалистов и, по данным Центробанка, около 60% компаний начали испытывать дефицит рабочих рук.

Чтобы привлечь новых сотрудников с опытом работы, часть организаций подняла заработную плату, а это в свою очередь подтолкнуло инфляцию. В докладе ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ», опубликованном на официальном сайте Банка России, также отмечается, что в среднем на предприятиях уровень зарплаты увеличился на 20-27%. Еще около 30% организаций хотят увеличить доходы своих сотрудников к концу 2023 года.

Ранее о необходимости повысить зарплату и уровень благосостояния россиян говорил президент страны Владимир Путин.