СК возбудил дело по факту отравления петербургских школьников

Следком возбудил дело по факту отравления школьников в Петербурге. Была обнаружена кишечная инфекция в учебном учреждении.

Уголовное дело возбуждено в Петербурге по факту госпитализации учеников одной из школ, в которой обнаружили случаи острой кишечной инфекции. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета Северной столицы.

Часть из отравившихся детей были госпитализированы. По данному факту следственным отделом по Кировскому району была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, был проведен осмотр школы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Бокситогорском пять детей отравились грибами: пострадавшие в реанимации.