В бизнес-центре на Обуховской обороны произошла смертельная драка электриков

В Невском районе драка электриков в бизнес-центре закончилась трупом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 8 сентября, в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение, что в бизнес-центре «Вант» на проспекте Обуховской обороны произошла драка, в результате которой один человек не подает признаков жизни. На место происшествия направился наряд сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, по горячим следам полиция задержала подозреваемого, им оказался электрик 1982 года рождения. Установлено, что после совместного распития спиртного у него возник конфликт с коллегой-электриком, в результате которого он ударил оппонента кулаком по голове, в результате чего мужчина 1974 года рождения скончался. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застолье стоматологов из Петербурга на рабочем месте закончилось дракой.