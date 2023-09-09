В Госдуме предложили ввести потолок розничных цен на бензин

В Госдуме поступило предложение о введении потолка розничных цен на бензин. Инициаторами стали депутаты от ЛДПР.

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект о введении потолка розничных цен на бензин и дизельное топливо. Информацией об этом Слуцкий поделился в своем телеграм-канале.

Депутат отмечает, что с начала года топливо подорожало на 8%, при этом оно необходимо для всех отраслей в стране. Несмотря на меры правительства по сдерживанию инфляции, рост цен оказался значительным, поэтому и появилась инициатива ввести потолок цен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЛДПР предложили ввести налог для лечения бойцов СВО. На данный момент в России действует лимит, больше которого человек не может вернуть с потраченной суммы на дорогостоящее лечение.