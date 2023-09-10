Фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса получила главный приз Венецианского фестиваля

Мелодрама греческого режиссера Йоргоса Латимоса «Бедные-несчастные» получила «Золотого льва» на 80-м Венецианском кинофестивале.

В воскресенье, 10 сентября, завершился юбилейный фестиваль Венеция-2023. Главный приз унес с собой Латимос, продемонстрировав публике «Бедных-несчастных». Мелодрама рассказывает о Белле Бакстер, которая свела счеты с жизнью из-за жестокого мужа. В последний момент ее спасает ученый, пересадив ей мозг ее новорожденного ребенка.

Лучшей актрисой названа Кейли Спейни, исполнившая роль супруги музыканта Элвиса Пресли в фильме «Присцилла». Первым среди актеров был назван Питер Сарсгаард. Его игра в фильме «Память» растрогала членов жюри. Лучшим среди режиссеров стал итальянец Маттео Гарроне и его фильм «Я — капитан». Награду за лучший сценарий получили Пабло Ларрианн и Гильермо Кальдерон за фильм «Граф».

Стоит отметить, что 80-й Венецианский кинофестиваль состоялся на фоне забастовки сценаристов в США. Ранее стало известно, что за четыре месяца протестов Калифорния потеряла больше пяти миллиардов долларов.