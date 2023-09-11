Отопление в квартирах Петербурга могут не включить минимум до октября

Отопление в Санкт-Петербурге включают при первых признаках похолодания, однако в Северной столице наблюдается устойчивая теплая погода.

По прогнозам синоптиков, в середине сентября петербуржцев ожидает летняя погода. Предположительно, температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов, а согласно правилам отопления, в городе на Неве отопление включают при устойчивой температуре в +8 градусов. Такая температура должна держаться не меньше пяти дней.

Стоит отметить, что периодическое отопление в прошлом году началось 8 сентября. Сначала батареи включили в школах, детских садах и поликлиниках, а с 3 октября тепло пришло в квартиры. В 2021 году социальные объекты начали отапливать с 13 сентября, а регулярное отопление началось с 20 сентября, пишет Мойка78. Годом ранее периодическое и регулярное отопление стартовало 17 сентября и 15 октября соответственно.

Таким образом, не исключено, что благодаря теплой погоде отопление в петербургских квартирах включат только в октябре, а жители города смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Ранее синоптик Александр Колесов подвел температурные итоги первой декады сентября.