Пятилетнему мальчику удалось спасти палец, оторванный в туалете строительного магазина

Пятилетнему мальчику удалось спасти палец, оторванный в туалете строительного магазина
Фото: Baltphoto

Медицинские специалисты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге восстановили палец пятилетнему мальчику. Ранее неизвестная прищемила палец ребенка в туалете строительного магазина.

После происшествия юного жителя Северной столицы госпитализировали, а врачи оценили его состояние как средней тяжести. Отмечается, что у ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. По информации пресс-службы Педиатрического университета, травму ребенок получил, когда засунул палец в двери женского туалета.

По словам врачей, на данный момент жизни маленького пациента ничего не угрожает. Его раны обработали и восстановили нормальную анатомию пальца с применением металлофиксатора. Медики также делают все, чтобы поверженный фрагмент фаланги сросся с окружающими тканями.

Ранее Gazeta.SPB писала об инциденте. Неизвестную женщину, «ампутировавшую» палец ребенку, уже ищут сотрудники полиции.

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