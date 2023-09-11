Пятилетнему мальчику удалось спасти палец, оторванный в туалете строительного магазина

Медицинские специалисты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге восстановили палец пятилетнему мальчику. Ранее неизвестная прищемила палец ребенка в туалете строительного магазина.

После происшествия юного жителя Северной столицы госпитализировали, а врачи оценили его состояние как средней тяжести. Отмечается, что у ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. По информации пресс-службы Педиатрического университета, травму ребенок получил, когда засунул палец в двери женского туалета.

По словам врачей, на данный момент жизни маленького пациента ничего не угрожает. Его раны обработали и восстановили нормальную анатомию пальца с применением металлофиксатора. Медики также делают все, чтобы поверженный фрагмент фаланги сросся с окружающими тканями.

Ранее Gazeta.SPB писала об инциденте. Неизвестную женщину, «ампутировавшую» палец ребенку, уже ищут сотрудники полиции.