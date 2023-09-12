В Гатчине СК заинтересовался аварийным жильем

Следком возьмет на контроль ситуацию с аварийным жильем в Гатчине. Там живут старики.

Недавно в СМИ появилась информация, что в Гатчине Ленинградской области на улице Воскова в деревянном доме 1917 постройки живут шесть семей пожилого возраста. В доме нет отопления, воды, отсутствует система централизованной канализации. Это вызвало интерес у следственного комитета. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

По факту происходящего была организована доследственная проверка. Следком также даст оценку деятельности органов местного самоуправления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи начали проверку после затопления лодки с пассажирами в Неве. Как рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, все случилось 21 июля в районе Большого Петровского моста.