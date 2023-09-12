Боня и Бородина поругались из-за пластической хирургии

Давние оппонентки Боня и Бородина поругались из-за пластики. Теледивы не удержались и обменялись «любезностями».

Многие начали обсуждать пластическую операцию теледивы Виктории Бони, которая отправилась к звездному хирургу в США. Некоторые высказали, что звезда испортила себя, другие же наоборот поддержали Викторию в попытках выглядеть лучше. Телеведущая Ксения Бородина, являющаяся давней оппоненткой Бони, тоже не стала лишать себя возможности высказаться.

Бородина считает, что звезды решаются на пластику от неуверенности в себе и невозможности принять себя в естественном виде. Ведущая «ДОМа-2» считает, что не стоит рассказывать поклонникам о походе к пластическим хирургам и рекламировать врачей.

«Зачем вообще выставлять операции? Это все настолько личное! Зачем из этого делать моду? Я не против вмешательств. Но против их количества», — высказалась теледива у себя в социальных сетях.

С Бородиной не все согласились. Некоторые высказали, что пусть лучше звезды открыто говорят о пластике, чем делают вид, что они ее не делали.

Боня возмутилась словами Бродиной и тоже высказалась в ее адрес.

«Напомню, это слова главного рекламщика барахла и ширпотреба, у которого в свое время магазин на диване работал круглосуточно», — процедила Боня.

Виктория считает, что необходима смелость, чтобы признаться поклонникам в том, что пластика все же была сделана. Она также отметила, что может делиться у себя в соцсетях чем угодно в рамках законодательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Виктория Боня переживает, что после пластики ее перестанут узнавать.