Виктория Боня переживает, что после пластики ее перестанут узнавать

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделались с подписчиками в социальных сетях необычным случаем: к ней подошла девушка, которая узнала ее кепку, но не саму звезду интернета.

Боня в конце августа сделала себе пластическую операцию на лице более чем за 20 млн рублей. Теперь она переживает, что фанаты перестанут ее узнавать.

«А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ребят, у меня что, нос так сильно изменился?» – сказала Виктория в своем блоге.

При этом нос девушке никак не меняли. Сейчас он выглядит иначе из-за отека, который появился, потому что ей «делали жир в область лба». Также Боне поставили гранулы под нос для разглаживания складок.

Блогер отметила, что через 12 дней после операции она все еще не чувствует половину рта и 80% верхней губы. По ее мнению, через неделю она начнет ощущать себя более полноценно.

Напомним, Виктория Боня делала операцию в США у пластического хирурга, который оперировал многих западных звезд, в том числе Кендалл Дженнер, Беллу Хадид и Хейли Бибер.

Ранее Боня в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказывала, как следит за своим здоровьем.