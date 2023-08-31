Виктория Боня сделала новое лицо в США за 24 млн рублей

Теледива Виктория Боня не пожалела 24 млн рублей на пластическую операцию. Для этого она отправилась в США.

Российская телезвезда Виктория Боня по мнению поклонников выглядит хорошо для 43 лет. Однако она все же решилась на пластическую операцию на лице, более того, решила сделать ее в Соединенных Штатах Америки за немалые деньги. Боня обратилась к пластическому хирургу, который работал с такими селебрити как Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Хейли Бибер.

Теледиву оперировали 14 часов вместо восьми намеченных. Причина в том, что звезда злоупотребляла аппаратной косметологией ранее и из-за этого возникли проблемы. Но операция прошла успешно, Виктория чувствует себя хорошо и теперь проходит этап восстановления.

Боня поделилась с поклонниками, что очень довольна клиникой и персоналом. Пока что отек после операции еще не сошел, поэтому она не может поделиться результатом пластической операции. Звезда похвасталась новыми губами, которые стали еще больше, она думала, что эффект временный, но оказалось, что это не так.

«Про губы вышло очень смешно. Моя приятельница сказала, что мне добавили туда жир. Я была удивлена. Спросила у врача, он подтвердил, что добавил жирок в губы, чтобы уравновесить черты лица… Я думала это отек!» — рассказала Боня у себя в социальных сетях.

Аналогичную операцию можно было сделать в России значительно дешевле. Но Боня пошла на пластику за 250 тысяч долларов, это 24 млн рублей. По ее словам, она уговаривала врача сделать ей эту операцию, потому что он говорил, что она и так красивая и не нуждается в пластике. Однако теледива легла именно под его нож, так как в России она не нашла специалиста того же уровня.

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