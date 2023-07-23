Доходами российских звезд заинтересовалась налоговая

Доходами российских звезд заинтересовалась налоговая
Фото: Baltphoto

Некоторые уже арестованы. Список фамилий составлен.

В этом году блогера Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму в 331 миллион рублей. Под проверку попала и коуч Елена Блиновская, которой продлили арест до 26 октября. Автор «марафона желаний» задолжала государству миллиард рублей. После громких дел в отношении звезд Интернета, налоговая взялась и за других известных личностей. Известно, что уже подготовлен список для грядущих проверок артистов. В него попали более ста имен. Под прицелом оказались Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич. Их счета изучит налоговая инспекция.

Как сообщает Starhit, на данный момент ООО «Ксения Бородина» временно не может переводить деньги из-за указания ложной информации об организации. Также проблемы со счетами возникли у ООО «Фейс Скульптор», 50% организации принадлежит Виктории Боне. Фирма в процессе ликвидации. Кроме того, звезд, попавших в список, подозревают в использовании мошеннических схем.

Многие блогеры пользуются старой уловкой: создают несколько фирм, чтобы распределить доход между ними. Это делается для сохранения упрощенной системы налогообложения и пониженной ставки. Также артисты для сохранения доходов используют «черную кассу», принимают деньги наличными и не платят подоходный налог.

Недавно Елене Блиновской продлили арест. Без внимания закона не остался и ее супруг. Блогер делала попытки обжаловать решение суда, но он остался непреклонным. Семья Блиновской считает, что высокий доход вскружил ей голову.

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