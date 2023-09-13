Журналисты попытались попасть в Greenbox: что из этого вышло

Корреспондент пытался попасть в Greenbox в Петербурге. Все заведения оказались закрыты.

Корреспондент Мойки78 попытался попасть в кафе Greenbox в Петроградском районе Петербурга. Они оказались закрыты. Только в кафе на Кронверкской, 11, был включен свет, а в помещении находились люди.

Как сообщает Мойка78, после стука в дверь вышел, судя по всему, охранник. Он сказал, что кафе закрыто по техническим причинам и не уточнил, когда оно откроется. Он отметил, что закрыты все заведения сети. Напомним, в Северной столице их 16. Greenbox на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» заявил о приостановке деятельности, ведутся разбирательства совместно с Роспотребнадзором.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производителей готовой еды могут ждать проверки Генпрокуратуры. Россияне становятся все менее защищены в сфере общепита, особенно это касается готовой еды.