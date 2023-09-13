Из-за камеры на трамвайных путях в Петербурге выписали 1,5 тысячи штрафов

Петербуржцы получили 1,5 тысячи штрафов из-за камеры на трамвайных путях. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

В Петербурге была установлена первая в городе камера на выделенных трамвайных путях, благодаря ней было зафиксировано более 1,5 тысячи штрафов за месяц работы. Она отслеживала пути трамвая №55. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Камера была установлена в начале августа на пересечении Политехнической улицы и улицы Гидротехников. Наиболее часто петербургские водители выезжали на выделенные трамвайные пути в нарушение дорожной разметки, ехали на «красный» и превышали скорость.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России могут начать лишать водительских прав за долги по штрафам. На данный момент в России корректируют нормативно-правовую базу, чтобы сделать дорожное движение безопаснее.