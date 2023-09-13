В Петербурге сеть частных школ выкупила винзавод

В Петербурге сеть частных школ выкупила активы винзавода-банкрота. Общая площадь – около 800 «квадратов».

В Петербурге с молотка ушел актив обанкротившегося винодельческого завода «Северная Венеция». Речь идет о пяти коммерческих помещениях общей площадью 800 квадратных метров. Объекты выкупило частное образовательное учреждение (ЧОУ) «Деловая волна», это сеть элитных школ.

По данным «Делового Петербурга», объект расположен на Московском проспекте. Учреждение «Деловая волна» предложило за объекты более 119 млн рублей. На данный момент в зданиях расположена частная гимназия «Северная Венеция», она останется там же.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти за 150 млн рублей продали крупнейшую винодельню. Производство находится в поселке Новый Свет Гатчинского района Ленобласти. Известно, что в лот вошли 3,7 га земли, три здания общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров и производственное оборудование.