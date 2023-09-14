Фанаты Меган Маркл сломали сайт известного бренда в попытке купить свитер как у актрисы

Американская актриса Меган Маркл впечатлила поклонников, появившись на публике в оверсайз свитере, который так понравился фанатам, что они начали массово скупать предмет одежды.

Герцогиня Сассекская вместе со своим мужем принцем Гарри прилетели в Германию, где в среду, 13 сентября, посетили мероприятие в честь Invictus Games. Актриса при этом решила надеть оверсайз свитер цвета слоновой кости, шорты и черный топ. Поклонники королевской семьи настолько впечатлялись образом актрисы, что начали массово скупать свитер, как у Маркл.

В результате спустя несколько часов сайт известного бренда сломался и пользователям пришлось долго ждать, когда сервис починят. Стоит отметить, что сам предмет одежды стоил 158 долларов, но достался не всем модницам.

«Я полтора часа пыталась попасть на сайт. Там, где я нахожусь, 6:30 утра. Я действительно хочу этот свитер», — цитирует New York Post одну из пользовательниц Сети.

Ранее Меган Маркл опровергла слухи о разрыве с принцем Гарри, появившись с ним на баскетболе в Дюссельдорфе.