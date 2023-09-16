В Ленинградском зоопарке будут праздновать День урожая

В Ленинградском зоопарке отметят День урожая. Животных угостят лакомствами, собранными петербуржцами.

В Ленинградском зоопарке совсем скоро будут отмечать День урожая – праздник состоится 23 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе учреждения. Напомним, в начале осени в зоосаде была запущена акция «Дары осени» по сбору ягод, овощей и других лакомств для животных.

Теперь же, в рамках Дня урожая, петербуржцы смогут увидеть, как звери получают свои гостинцы из лесов и с огородов местных жителей. Подарки получат как свирепые хищники, так и игривые обезьянки, а также маленькие грызуны. Кроме того, для гостей подготовили викторину и расскажут о подготовке животных к зиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке стартовала акция «Дары осени». В зоопарке ждут гостинцев в виде тыквы, черноплодной рябины, шишек, веток малины и желудей.