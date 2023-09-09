В Ленинградском зоопарке стартовала акция «Дары осени»

Петербуржцы смогут принести гостинцы зверям Ленинградского зоопарка в рамках начавшейся акции «Дары осени». Однако принимаются только определенные овощи и ягоды.

В Ленинградском зоопарке началась сентябрьская акция «Дары осени». Жителей и гостей Петербурга призвали принести жителям зоопарка лакомства в виде ягод и овощей. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В зоопарке ждут гостинцев в виде тыквы, черноплодной рябины, шишек, веток малины и желудей. Оставить угощения для зверей можно на входе без согласования. В зоопарке примут только плоды с урожая или найденные в лесу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению манулов. Об этом сообщили в городской администрации. Зоопарк стал вторым в России, в котором живет пара манулов, у которой родилось потомство в 2023 году.