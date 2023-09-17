В Театральной библиотеке пройдет мероприятие ко дню рождения режиссера Владимира Туманова

В Театральной библиотеке состоится мероприятие ко дню рождения режиссера Владимира Туманова. Для гостей подготовили программу.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко дню рождения режиссера и педагога Владимира Туманова состоится в Театральной библиотеке в Петербурге. Жители и гости города смогут посетить его 19 сентября в 16:00. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, посетители увидят презентацию книги «Профессия — Туманов. Воспоминания режиссера» и открытие выставки «Стефания Граурогкайте. Профессия — художник». Гости мероприятия смогут увидеть авторские куклы, эскизы костюмов, живописные работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к октябрю в Петербурге завершат реставрацию окон Театральной библиотеки. Работы продолжаются и в историческом зале «Русская драма», сохранившем свой аутентичный вид с конца XIX века.