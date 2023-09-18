Компания из структуры ОСК подала многомиллионный иск к «Силовым машинам»

Компания «Адмиралтейские верфи», входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подала иск на сумму больше 13 миллионов рублей против АО «Силовые машины», владельцем которого является Алексей Мордашов.

После ухода немецкой компании Siemens в 2022 году «Силовые машины» были назначены одним из основных претендентов на активы холдинга, однако представители организации отрицали сделку и контроль над частью российского подразделения немецкого концерна. После этого «Силовые машины» подписали соглашение до 2025 года с правительством Северной столицы о реализации инвестиционных проектов по модернизации производства турбинных генераторов. Инвестиции в проект составили 8,5 миллиарда рублей.

По информации «Делового квартала», в сентябре компания получила иск от «Адмиралтейских ветвей», которые входят в структуру ОСК, на сумму в 13,5 миллиона рублей. На данный момент причина претензий к «Силовым структурам» остается неизвестным. Судебное разбирательство назначено на 16 ноября 2023 года.

Стоит также отметить, что начиная с 2022 года в адрес организации начало поступать большое количество исков. Так, в 2021 году общая сумма взысканий составила 2,1 миллиарда рублей.