Движение по Планерной улице в Петербурге ограничат до 2024 года

Строительство теплосетей на три месяца ограничит движение личного и общественного транспорта на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Начиная с 17 сентября движение автомобилей ограничено на участке от Богатырского проспекта до Камышовой улицы. Как отметили в пресс-службе «ТЭК», специалисты начали работы по прокладке 1347 метров трубопроводов магистральной теплосети по Планерной улице. Отмечается, что объехать участок можно по Шуваловскому проспекту, а также Стародеревенской, Камышовой и Яхтенной улицам.

Реконструкция теплосетей в Приморском районе проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между городом и «Интер РАО». Работы по прокладке труб на Планерной улице продлятся до 11 января 2024 года.

Ранее стало известно, что почти все теплосети окажутся под контролем властей Петербурга в 2024 году.