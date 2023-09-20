В Петербурге маткапитал разрешат тратить на ДМС

Петербуржцам позволят тратить маткапитал на ДМС. Речь идет не только о петербургских клиниках.

Жители Петербурга могут получить возможность использовать средства из материнского капитала на уплату страховых взносов на ДМС ребенка и получение ребенком платных услуг в медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания Северной столицы.

Документ подготовлен фракцией «Единая Россия». В нем говорится, что родители смогут оплачивать платные медицинские услуги средствами из материнского капитала не только в Петербурге, но и в других регионах, сообщает Мойка78.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге назначили нового главу Территориального фонда медицинского страхования. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на пост директора государственного учреждения назначен Константин Звоник.