Водитель загоревшейся на Московском шоссе фуры умер в результате ДТП

В Петербурге фура перевернулась и вспыхнула на Московском шоссе. Инцидент произошел около 10 часов утра на 689 километре трассы в Пушкинском районе, на путепроводе над Витебским проспектом.

По предварительной информации, водитель тягача, управлявший грузовиком с полуприцепом, не справился с управлением и столкнулся с силовым ограждением на виадуке. В результате сильного удара мужчину выбросило из кабины, и он погиб на месте от полученных травм. Тягач перевернулся и рухнул с моста на железнодорожные пути, расположенные под путепроводом. После падения грузовик загорелся.

В связи с аварией движение на Московском шоссе заблокировано, и правоохранительные органы, а также экстренные службы работают на месте происшествия. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств этой трагической аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего водителя.