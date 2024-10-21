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Водитель загоревшейся на Московском шоссе фуры умер в результате ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге фура перевернулась и вспыхнула на Московском шоссе. Инцидент произошел около 10 часов утра на 689 километре трассы в Пушкинском районе, на путепроводе над Витебским проспектом.

Водитель загоревшейся на Московском шоссе фуры умер в результате ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

 

По предварительной информации, водитель тягача, управлявший грузовиком с полуприцепом, не справился с управлением и столкнулся с силовым ограждением на виадуке. В результате сильного удара мужчину выбросило из кабины, и он погиб на месте от полученных травм. Тягач перевернулся и рухнул с моста на железнодорожные пути, расположенные под путепроводом. После падения грузовик загорелся.

Водитель загоревшейся на Московском шоссе фуры умер в результате ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

 

В связи с аварией движение на Московском шоссе заблокировано, и правоохранительные органы, а также экстренные службы работают на месте происшествия. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств этой трагической аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего водителя.

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