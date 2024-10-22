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«Зенит» в гостях обыграл «Факел» со счетом 0:1 в матче группового этапа РПЛ

Фото: ФК Зенит

Воронежский клуб «Факел» принял на своем стадионе санкт-петербургский «Зенит» в рамках шестого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Стартовый свисток арбитра Иван Абросимова прозвучал в 16:15 по московскому времени.

Матч проходил в напряженной атмосфере, и в нем обе команды проявили сильное желание добиться успеха. Однако единственным голом, который определил исход встречи, стал удар полузащитника «Зенита» Александра Ерохина на 44-й минуте. Этот момент стал решающим, и, несмотря на усилия «Факела», команда не смогла отыграться.

Таким образом, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», который на данный момент является действующим обладателем Кубка России. В прошлом розыгрыше турнира команда под руководством Сергея Семака одержала победу в Суперфинале, обыграв калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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