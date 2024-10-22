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Конституционный суд России объяснил, чем чревато иметь 100 биологических детей

Фото: Baltphoto/ Всеволод Коновалов

Конституционный суд России рассмотрел дело, в котором жительница Петербурга обратилась с жалобой на нарушение прав своих сыновей. На заседании суда Михаил Барщевский, представляющий правительство, упомянул слова бизнесмена Павла Дурова, который заявил о своем намерении стать отцом как минимум ста детей, сообщил РБК.

Женщина рассказала в суде, что нижестоящие инстанции отказали ей в выплате страховых пенсий по случаю потери кормильца, сославшись на то, что ее дети, зачатые с помощью искусственного оплодотворения, не успели стать иждивенцами своего отца, который скончался до их рождения.

Мария и ее супруг Антон вступили в брак в 2013 году. В феврале 2016 года мужчина заморозил свою сперму, а в ноябре того же года он умер. В 2017 году вдова прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и родила мальчиков-близнецов. Несмотря на установление факта отцовства, Марии отказали в назначении страховой пенсии по потере кормильца.

Барщевский заявил, что Дуров мог бы служить примером в данном случае, так как его намерение стать отцом большого числа детей могло бы стать основанием для женщин, использующих его биоматериал, чтобы получить право на пенсию по потере кормильца.

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