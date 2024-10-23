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Виталий Милонов предложил ужесточить ответственность для артистов за пьянство и наркотики

Фото: Вaltphoto/Вероника Овсянникова

Депутат Госдумы России Виталий Милонов выступил с предложением «наказывать» артистов, замеченных в нетрезвом состоянии или употреблении наркотиков. В последнее время в СМИ появлялись сообщения о различных инцидентах с участием известных личностей, что вызвало общественное беспокойство о том, как можно повлиять на их поведение, которое иногда приводит к срыву концертов и разочарованию поклонников.

В интервью изданию Peterburg2 Милонов высказал свою точку зрения на решение этой проблемы. По его мнению, необходимо повышать ответственность организаторов концертов и продюсеров, которые выплачивают деньги артистам. Он считает, что если исполнители поймут, что их выходки негативно сказываются на финансовых аспектах, это может заставить их пересмотреть свое поведение. Милонов отметил, что продюсеры должны контролировать своих подопечных и предотвращать их распущенность.

Депутат предложил внедрить не только финансовые штрафы, но и временное отстранение артистов от концертной деятельности, особенно в тех случаях, когда у них уже имеются прецеденты неподобающего поведения.

«Если артист ведет себя недопустимо, ему следует сделать перерыв на год», — заявил Милонов, добавив, что это должно работать аналогично лишению прав для водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Милонов также прокомментировал, почему некоторые известные личности позволяют себе подобные выходки. По его мнению, подобное поведение артистов наблюдается на протяжении многих лет.

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Виталий Милонов предложил ужесточить ответственность для артистов за пьянство и наркотики

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