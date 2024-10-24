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Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге

Фото: bаltphoto/Надежда Цветкова

Петербург известен как культурная столица России. Здесь находится множество музеев, где юные посетители могут познакомиться с историей, искусством и культурой. Gazeta.SPb собрала подборку десяти бесплатных музеев для детей, которые обязательно стоит посетить.

Государственный Эрмитаж

Где расположен: Дворцовая площадь, 2

Эрмитаж — это российский государственный художественный, культурно-исторический музей, который является одним из крупнейших в мире. Этот объект культурного наследия дети до 14 лет (важно иметь при себе удостоверяющие личность документы) могут посетить абсолютно бесплатно в любой день.

Музей железных дорог России

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: официальная группа Музея железных дорог России «ВКонтакте»

Где расположен: Библиотечный переулок, 4, корпус 2

Посетители до 7 лет (нужно предъявить документы) могут бесплатно сходить в этот музей. Это место особенно понравится тем, кто мечтает связать жизнь с поездами.

Здесь вы почувствуете себя в роли машиниста, увидите служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги, железнодорожную артиллерийскую установку и последний пассажирский паровоз П36-0251, созданный в СССР.

Русский музей

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Где расположен: Инженерная улица, 4

Государственный Русский музей обладает крупнейшим в мире собранием произведений русского изобразительного искусства. Дети до 7 лет (с предъявлением соответствующего документа) могут бесплатно посещать экспозиции музейного комплекса без экскурсии каждый день в часы работы.

Музей шоколада

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: официальный сат Музея шоколада

Где расположен: улица Жуковского, 18

В музее можно найти самые удивительные шоколадные скульптуры: шоколадный футбольный мяч, изящная туфелька и статуэтка «Оскар». Фигуры созданы искусными мастерами.

У посетителей будет возможность не только насладиться видом этих шоколадных шедевров, но и приобрести их.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Где расположен: Александровский парк, 7

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи представлено несколько десятков мемориальных предметов, связанных с Петром Великим и его временем. Дети до 7 лет могут воспользоваться бесплатным входным билетом при предъявлении подтверждающего документа.

Арт-центр Пушкинская-10

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: baltphoto/Ирина Мотина

Где расположен: улица Пушкинская, 10Ж

Это не только бесплатный музей для детей, но ещё и целый творческий кластер. Здесь есть художественные галереи, музыкальные клубы, студии звукозаписи, театр и мастерские.

Кроме того, в арт-центре можно посетить самые интересные выставки. На месте расположен Музей звука, где изучают, создают и продвигают экспериментальную музыку.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Где расположен: улица Большая Морская, 69A / площадь Труда, 5

Это один из старейших музеев России, и, кроме того, один из крупнейших морских музеев мира, расположенный в Петербурге. Детям до семи лет предоставляется бесплатный индивидуальный билет при предъявлении свидетельства о рождении.

Геологоразведочный музей имени академика Чернышева

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: официальный сайт Геологоразведочного музея имени академика Чернышева

Где расположен: Средний проспект В. О., 74

В музее можно ознакомиться с огромной коллекцией, состоящей из миллиона экспонатов, рассказывающих об истории и расположении полезных ископаемых по всей стране.

В качестве бонуса посетителей ждут палеонтологическая экспозиция и уникальная мозаичная карта СССР, полностью созданная из разноцветных камней.

Кунсткамера

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: baltphoto/Дарья Иванова

Где расположен: Университетская набережная, 3

Это первый публичный музей в России. Кунсткамера славится своей уникальной коллекцией предметов, рассказывающих об истории и образе жизни разных народов. Однако многим этот музей известен своей необычной коллекцией анатомических редкостей и аномалий.

Льготные билеты предоставляются только при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. Несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, получившие инвалидность до достижения совершеннолетия, могут воспользоваться этими льготами.

Музей истории профессионального образования

Культурное путешествие: бесплатные музеи для детей в Петербурге
Фото: официальная группа Музея истории профессионального образования «ВКонтакте»

Где расположен: Синопская набережная, 64А

В прошлом в здании на Синопской набережной находились профессиональные учебные заведения: школа Невской ниточной мануфактуры, городская читальня имени Гоголя, 3-е городское Рождественское училище. На сегодняшний день это музей с богатой историей.

Экскурсии в музее доступны только по предварительной записи. Размер группы ограничен 25 участниками. Услуги экскурсовода предоставляются бесплатно.

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