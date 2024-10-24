Врач Бусько озвучила факторы, которые провоцируют развитие рака молочной железы

Доктор медицинских наук Екатерина Бусько, специалист в области ультразвуковой и рентгенологической диагностики НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась информацией о факторах, способствующих развитию рака молочной железы.

По словам Екатерины Бусько, рак молочной железы является полиэтиологичным заболеванием, то есть его возникновение может быть обусловлено множеством причин. Эти факторы можно разделить на две основные категории: внешние и внутренние.

В первую очередь врач отметила важность гормонального фона. Например, увеличение уровня гормона эстрогена в организме может приводить как к доброкачественным, так и к злокачественным заболеваниям молочной железы. Повышение этого гормона часто связано с нарушениями в работе эндокринной системы и заболеваниями органов малого таза. Екатерина Бусько подчеркнула, что регулярный контроль гормонального фона и своевременное обращение к специалистам для лечения сопутствующих заболеваний играют ключевую роль в профилактике.

Следующим значимым фактором является метаболизм. Ожирение, сахарный диабет и гипотиреоз могут значительно повысить риск развития рака молочной железы.

Также врач указала на генетические факторы, которые представляют собой внутренние причины, на которые повлиять невозможно. Генные мутации могут быть определены у пациенток, страдающих раком молочной железы, однако они составляют лишь небольшой процент — около 1-3% от общего числа больных.

Среди внешних факторов, способствующих развитию рака молочной железы, Екатерина Бусько выделила потребление алкоголя, который негативно влияет на функцию печени, отвечающую за метаболизм гормонов. Другим внешним фактором является ионизирующее излучение. Кроме того, хронические травмы в области груди также могут оказывать влияние на риск развития онкологии.