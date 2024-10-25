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Команда Горэлектротранса завоевала серебро на городском турнире по бильярду

Фото: Горэлектротранс

Команда ГУП «Горэлектротранс» заняла второе место на городском турнире по бильярду, который прошел в рамках спартакиады Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Петербурга и Ленинградской области. В турнире приняли участие 11 команд, представляющих различные учреждения и организации. Об этом сообщила пресс-служба Горэлектротранса.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: мужчины состязались в русском бильярде, а женщины – в пуле. В командном первенстве сборная ГЭТ стала серебряным призером.

В индивидуальных соревнованиях среди мужчин второе место заняли два представителя команды: первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев и начальник Правового управления Сергей Юрченко.

Что касается женского первенства, водителю Трамвайного парка № 7 Оксане Мартинсон удалось занять четвертое место.

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