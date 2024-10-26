АТОР предупредила россиян об опасности во время отдыха на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки выпустили предупреждение о потенциальных террористических актах, которые могут произойти в районе Аругам Бэй, расположенном на восточном побережье острова. Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), в связи с этой ситуацией отдыхающим рекомендовали проявлять осторожность и избегать мест с большим скоплением людей.

На данный момент туристический поток на Шри-Ланке остается низким, что, по мнению экспертов, снижает риск возникновения угроз. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что обстановка на других курортах острова остается спокойной и стабильной. Он также призвал следовать рекомендациям российского посольства и не путешествовать в восточные районы без сопровождения.

Для обеспечения безопасности в регионе задействовали специальные подразделения полиции, Военно-морских сил и Сухопутных войск.