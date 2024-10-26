Свадьба Макара Игнатова повлияла на общение с фигуристом Марком Кондратюком

В конце лета состоялась свадьба Макара Игнатова и Александры Трусовой, которая привлекла внимание общественности и всколыхнула старые дружеские связи. Ранее Марк Кондратюк, бывший бойфренд Александры, находился в дружеских отношениях с Макаром, однако после свадьбы они перестали общаться.

Когда-то все они, включая Александра Самарина и Дмитрия Алиева, были близкими друзьями, подопечными известных тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Юные фигуристы казались неразлучными и всегда проводили время вместе. Однако личные отношения внесли серьезные изменения в их дружбу. Об этом сообщил StarHit.

Кондратюк и Трусова встречались около года, когда им было 18 и 17 лет соответственно. Разрыв инициировал Марк, и Александра пережила это расставание довольно тяжело, потратив почти три месяца на восстановление. После разрыва она вновь обрела счастье в отношениях с Макаром Игнатовым, который в этом году сделал ей предложение во время романтической прогулки по Петербургу. В своем восторге Трусова делилась эмоциями, отмечая, что чувствует «абсолютное и резкое счастье».

Свадьба состоялась 17 августа в старинной усадьбе Подмосковья, на которой присутствовали близкие и друзья пары, включая известных фигуристов, таких как Анна Щербакова и Софья Самоделкина. Теперь Александра мечтает о большой семье, а Макар поддерживает ее стремления.