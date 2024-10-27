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В АТОР рассказали, зачем ехать в Петергоф осенью

Фото: Baltphoto/Елена Еликова

В текущем году агропромышленный сектор России продемонстрировал стабильность в сфере сельского хозяйства, которые заслужили высокую оценку на федеральном уровне. Согласно официальной статистике, страна достигла значительного объема в производстве овощей, выращенных в открытом грунте, на уровне 4,3 миллиона тонн, что соответствует показателю прошлого года.

В числе регионов-лидеров по сбору овощей в открытом грунте выделяются Астраханская, Волгоградская, Московская и Саратовская области.

Отдельно стоит отметить рост производительности в сегменте тепличных овощей, где наблюдается увеличение урожайности на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Этот сектор сельскохозяйственного производства в текущем году обеспечил рынок более чем 1,2 миллионами тонн качественной тепличной продукции.

Ведущие позиции в данной области занимают Липецкая, Московская и Калужская области, Волгоградская область, а также Краснодарский и Ставропольский края, продемонстрировавшие высокий уровень профессионализма и инновационного подхода к выращиванию продукции.

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