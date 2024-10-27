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Водитель попавшего в ДТП в Петербурге автобуса потерял сознание за рулем

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

На площади Восстания в Петербурге во время поворота с Невского на Лиговский проспект водитель автобуса № 54 потерял сознание.

Водитель родом из Кабардино-Балкарии имеет 10 лет стажа безаварийной работы. Руководство автобусного парка не высказывало нареканий к его профессиональной деятельности. Об этом сообщил Телеграм-канал «Пассажиравтотранс».

На момент происшествия водитель находился на четвертом часу работы. Он соблюдал режим труда и отдыха и не работал сверхурочно. Перед выходом на линию прошел обязательное медицинское освидетельствование, а автобус прошел технический осмотр. Пробег автобуса составляет чуть более 40 тысяч километров, что соответствует нормам эксплуатации.

Пассажиры и другие участники движения не пострадали.

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