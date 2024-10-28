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В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»

Фото предоставлено пресс-службой Авито

В Екатеринбурге прошел очередной этап Международного чемпионата «Битва роботов».

Единственная женская команда от Авито петербургская Energy Girls прошла в следующий тур. Пермские робототехники команда – BeeKeepers – дебютировали на соревнованиях. Их соперниками стали 96 команд из 7 стран мира.

Платформа Авито предоставила командам оборудование и компенсировала организационные расходы, поскольку талантливым технарям и программистам нужна поддержка.

«В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны», — отметил Александр Салтанов, технический директор Авито.

Мероприятие принесет плоды в виде новых идей и разработок.

Команда Energy Girls, состоящая из пяти талантливых петербурженок, представила своего робота «Барракуда 2.0». Его конструкция отличается прочностью и устойчивостью, атаки соперников не смогли вывести Баракуду из строя и девушки прошли в следующий тур.

В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»
Фото предоставлено пресс-службой Авито

Капитан команды, Зоя Судакова, отметила, что все участницы являются пользователями платформы Авито, и поблагодарила компанию за поддержку в подготовке к чемпионату. Также она подчеркнула, что их цель — вдохновить других девушек, интересующихся робототехникой, и показать, что в этой области нет преград для реализации.

«Надеемся, наш опыт вдохновит многих девушек, которые в следующий раз тоже присоединятся к турниру», — сказала Зоя Судаков.

Дебют команды BeeKeepers из Перми стал важным событием для её участников. Они представили робота Vesper и получили опыт, который поможет им в будущем.

«Находиться на одной площадке с сильными игроками полезно как с точки зрения обмена опытом, так и для вдохновения на будущие победы», — поделился Денис Петров, капитан команды.

«Битва роботов» — не просто соревнование, это праздник для любителей робототехники — участников и зрителей. Такие события способствуют не только техническому развитию, но и созданию сообщества, где молодые инженеры могут обмениваться опытом и вдохновляться идеями. В будущем можно ожидать, что подобные инициативы будут только набирать популярность, привлекая все больше талантливых людей в мир робототехники, ИТ и инженерии.

Следующие этапы соревнований – полуфинал и финал — состоятся в Москве – 23 ноября 2024 года.

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