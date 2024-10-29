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Состоялся запуск видеорекламы в мобильном приложении Авито

Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Авито объявил о запуске видеорекламы в мобильном приложении.

Ранее видеореклама была доступна только в десктопной и мобильной веб-версиях платформы, однако теперь пользователи мобильного приложения могут взаимодействовать с видеоконтентом от брендов в мобильном приложении классифайда.

Одним из аспектов этого инструмента является использование алгоритмов для подбора релевантных видеороликов. Стандартный хронометраж видеороликов составляет до 10 секунд. Формат ролика зависит от поставленных целей, одна из которых – взаимодействие с аудиторией.  

«Это влияет на рост знания бренда и доверие к нему, что помогает сформировать базу для последующих продаж», — подчеркнул Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

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