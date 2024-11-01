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Отоларинголог Приказа раскрыла ошибки в лечении кашля у детей

Фото: pxhere.com

Отоларинголог Екатерина Приказа в интервью изданию «Доктор Питер» отметила, что лечение кашля у детей требует обязательной консультации с врачом. Специалист рассказала о наиболее частых ошибках, которые могут усугубить состояние ребенка.

Приказа подчеркнула, что маленьким детям не следует давать муколитики — отхаркивающие препараты. Анатомические особенности дыхательной системы детей в возрасте до 5-6 лет делают их неспособными эффективно выводить избыток слизи. Применение муколитиков в таком возрасте может привести к застою мокроты в легких, что увеличивает риск развития бронхита и даже пневмонии.

Кроме того, врач не рекомендует одновременно использовать отхаркивающие и противокашлевые средства. Такая комбинация может привести к накоплению значительного количества слизи в дыхательных путях, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

«Важно отметить, что при обычной остроконечной респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) без осложнений противокашлевые препараты часто не нужны. Их назначают крайне редко и только по рекомендации врача», — добавила Приказа.

Специалист также предостерегла от попыток во что бы то ни стало перевести сухой кашель во влажный. Многие заболевания, такие как аллергии, гастроэзофагеальный рефлюкс и грипп, могут проявляться исключительно сухим кашлем на протяжении всей болезни.

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