Сербский режиссер Эмир Кустурица высказал мнение о том, что многие достижения в искусстве следует относить к русским авторам. Он поделился своими размышлениями в интервью с ТАСС.

Кустурица, который активно работает в России и реализует здесь несколько кинопроектов, заявил, что Европа должна признать и уважать вклад России в мировую культуру. Он отметил, что значительное число открытий в области музыки и литературы произошло именно в России. Хотя он также отметил, что во Франции есть множество выдающихся авторов, даже там согласны с тем, что роман «Война и мир» Льва Толстого признается одним из величайших произведений, созданных за последние две тысячи лет.

По мнению режиссера, любые попытки западных стран «отменить» русскую культуру обречены на неудачу. Он уверен, что русская культура обладает такой глубиной и значимостью, что ее влияние невозможно игнорировать или подавить.