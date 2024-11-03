  • 18+

  • Сегодня

    03.11.24, Вс

    Погода

    +0°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Облачность и мокрый снег ждут петербуржцев 3 ноября

В Петербурге ожидаются ветер и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В воскресенье, 3 ноября, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который окажет значительное воздействие на погодные условия в городе. В течение дня синоптики предсказывают облачную погоду, а также мокрый снег и дожди, которые будут сопровождать жителей.

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что к вечеру ожидается изменение характера осадков: они перейдут в снег, и местами возможен временный снежный покров. Ситуация на дорогах и тротуарах может стать опасной из-за гололедицы, что требует от пешеходов и водителей повышенного внимания.

Температура воздуха в Петербурге не превысит отметку +3 градуса, что соответствует аналогичным показателям в Ленинградской области. Ветер в течение дня изменит направление с юго-западного на северо-восточное, а атмосферное давление упадет ниже нормального уровня, составив 751 миллиметр ртутного столба.

На понедельник, 4 ноября, синоптики также прогнозируют снежные осадки и гололед, а температура воздуха останется на уровне +2 градусов.

ПОДЕЛИТЬСЯ:
    • Telegram
    • Дзен

Облачность и мокрый снег ждут петербуржцев 3 ноября

    Облачность и мокрый снег ждут петербуржцев 3 ноябряНовости
    В воскресенье, 3 ноября, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который окажет значительное воздействие…

      Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимой

        Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимойНовости
        Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочерней структурой РЖД, объявила об изменениях в расписании некоторых…

          В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на руках

            В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на рукахНовости
            В Петербурге правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 53-летнюю женщину, управлявшую автомобилем с маленьким ребенком…

              На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборки

                На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборкиНовости
                На строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге объявили о поиске подрядчика для выполнения работ по…

                  «Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

                    «Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1Новости
                    В субботу, 2 ноября, в рамках 14-го тура Премьер-лиги, состоялись два матча, среди которых встреча…

                      Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенников

                        Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенниковНовости
                        Научный сотрудник Института компьютерных наук и кибербезопасности Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Соболев ответил…