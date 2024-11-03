Облачность и мокрый снег ждут петербуржцев 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который окажет значительное воздействие на погодные условия в городе. В течение дня синоптики предсказывают облачную погоду, а также мокрый снег и дожди, которые будут сопровождать жителей.

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что к вечеру ожидается изменение характера осадков: они перейдут в снег, и местами возможен временный снежный покров. Ситуация на дорогах и тротуарах может стать опасной из-за гололедицы, что требует от пешеходов и водителей повышенного внимания.

Температура воздуха в Петербурге не превысит отметку +3 градуса, что соответствует аналогичным показателям в Ленинградской области. Ветер в течение дня изменит направление с юго-западного на северо-восточное, а атмосферное давление упадет ниже нормального уровня, составив 751 миллиметр ртутного столба.

На понедельник, 4 ноября, синоптики также прогнозируют снежные осадки и гололед, а температура воздуха останется на уровне +2 градусов.