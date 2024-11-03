Петербургский фрегат «Адмирал Головко» вышел в первый поход

Фрегат «Адмирал Головко», входящий в состав отряда кораблей Северного флота России, успешно вышел из Североморска и начал свой первый дальний поход. Об этом сообщил телеграм-канал Объединенной судостроительной корпорации.

Корабль был принят в боевой состав Военно-морского флота в декабре прошлого года и стал одним из самых современных судов флота. Оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», фрегат представляет собой важный элемент морской мощи России.

Проектирование нового судна осуществляло Северное проектно-конструкторское бюро Объединенной судостроительной корпорации, а его строительство велось на заводе «Северная верфь» в Петербурге.

В течение следующих месяцев «Адмирал Головко» будет выполнять разнообразные задачи в Мировом океане, включая демонстрацию флага и поддержание военно-морского присутствия в ключевых районах дальней океанской зоны.