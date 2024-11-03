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Стартовал сериал «Преступление и наказание»: что думают зрители

Фото: кадр из сериала

В субботу, 2 ноября, на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Преступление и наказание», созданного режиссёром Владимиром Мирзоевым, известным по работе над проектом «Внутри убийцы». Первоначально релиз был запланирован на 26 октября, однако дата премьеры несколько раз переносилась, включая перенос на «неопределённый срок».

Адаптация знаменитого романа Федора Достоевского переносит знакомый сюжет в современный контекст. Однако такая попытка восприятия классики вызвала смешанные отзывы среди зрителей. Некоторые комментаторы отмечают, что сериал удачно передаёт внутренние терзания главного героя — Родиону Раскольникову. Один из зрителей, восхищаясь актёрской игрой, отметил:

«Он одновременно страдает и пытается убедиться в собственной правоте. Наблюдать за его внутренними терзаниями захватывающе».

По их мнению, исполнение Раскольникова действительно отражает страдания и стремление к самоправданию, как это задумано Достоевским.

Тем не менее, другие зрители остаются недовольными. Критика касается как диалогов, так и общего ощущения от просмотра. Один из комментаторов не смог осилить и двадцати минут первой серии, указав на неуместность современного контекста, в котором герои говорят языком 1866 года. Он поделился своими ощущениями:

«Больно слушать ВСЕ диалоги», отметил пользователь на одном из интернет порталов.

Некоторые пользователи охарактеризовали сериал как «за уши притянутый к Достоевскому»:

«Совершенно непонятно, что хотел сказать режиссёр своей работой, похоже, ему нечего сказать»,- подытожил один из зрителей.

Многие сошлись на том, что сериал вышел с рваным сюжетом и ощущением, что зрители смотрят на мир через призму алкоголика.

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Стартовал сериал «Преступление и наказание»: что думают зрители

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