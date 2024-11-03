ИИ назвал метал самой интеллектуальной музыкой

Канадская компания Prodigy Education провела исследование с использованием искусственного интеллекта, чтобы проанализировать тексты англоязычных песен современных исполнителей, признанных лучшими по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. Целью данного анализа стало оценивание смыслового содержания и эмоциональной окраски их музыки. Об этом сообщил Loudwire.

В результате выяснилось, что метал является самым интеллектуальным музыкальным жанром. Особенно выделились композиции группы Black Sabbath, которую часто считают пионерами направления хеви-метал. Лексическое богатство их песен оценили на уровне 52%, что соответствует аналогичному показателю группы Pink Floyd. Кроме того, в список наиболее интеллектуальных коллективов вошли такие известные метал-группы, как Slayer, Megadeth, Judas Priest, Iron Maiden, Pantera и Motorhead.

Однако, несмотря на высокий уровень смысловой наполненности песен в жанре метал, искусственный интеллект также выявил, что метал считается самой негативной музыкой с точки зрения эмоциональной окраски. В противоположность этому, наиболее позитивными жанрами оказались поп и кантри.