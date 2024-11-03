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На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге установили стеклянный купол

Фото: t.me/stroimmetro

На вестибюле строящейся станции метро «Юго-Западная», также известной как «Казаковская», в Петербурге завершили установку стеклянного купола. Эта конструкция, согласно проекту, предназначена для покрытия атриума, который находится в здании на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова.

Снимок, сделанный во время установки купола, появился в телеграм-канале «Подземник». На фотографии запечатлено, как стеклянная крыша аккуратно опускается с помощью крана на подготовленное железобетонное основание. В настоящее время работы ведутся над перекрытием пятого этажа, где планируется размещение инженерного центра метрополитена.

Монтаж купола начался несколько дней назад. 1 ноября рабочие завершали сборку каркаса конструкции, что стало важным этапом в процессе строительства. В соответствии с текущими проектными планами, станция будет состоять из трех залов, которые соединят боковые тоннели с центральным и обеспечат доступ к двенадцати пассажирским проемам.

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