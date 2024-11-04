Святая Матрона выступила с предупреждением к миру: события ведут к судьбоносному выбору

Святая Матрона Московская сделала важное предсказание о том, что 2024 год станет временем серьезного выбора для всего человечества — выбора между духовными и материальными ценностями.

Она предупреждала о приближающихся тревожных временах, которые совпадут с уменьшением числа верующих. Матрона считала, что конец света может наступить в тот момент, когда на Земле не останется праведников. Святая Матрона также говорила о том, что человечество окажется в плену иллюзий и ложных ценностей. Это приведет к отступлению от веры и моральному падению, что в свою очередь вызовет конфликты между странами и значительные разногласия. В результате люди столкнутся с тяжелым выбором между духовным и материальным, а также между «крестом и хлебом».

Матрона предсказывала, что трудности, начинающиеся в 2024 году, продолжатся и в последующие годы, постепенно ухудшая качество жизни. Тем не менее, она утверждала, что избежать этих бедствий возможно, если люди обратятся к вере, молитве и искреннему раскаянию, сообщило ИА МедиаПоток.