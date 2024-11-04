Ленинградский зоопарк показал бой манула Шу с коробкой

Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» захватывающее видео. На нем манул по имени Шу сражается с необычным противником. Видеоролик, наполненный тревожной музыкой, создал атмосферу напряжения и ожидания у зрителей.

«Сегодня Шу столкнулся с… картонной коробкой, которой нет равных среди котов на планете. Кроме того, она была не одна — внутри нее оказались яблоки, что добавило веселья в эту встречу» — рассказали работники зоопарка в комментариях к видео.

Исход битвы остался неизвестным.